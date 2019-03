Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz eines bereits guten Vorjahresquartals habe sich das Umsatzplus im vierten Quartal 2018 nochmals beschleunigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positive Akzente könnten in den kommenden Monaten eine Erhöhung des Briefportos und die Tochtergesellschaft Streetscooter setzen./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 10:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 11:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

