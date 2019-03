SIXT wandelt sich vom Autovermieter zum Mobilitätskonzern. Die Münchener verschmelzen ihr Autovermietungs- und Carsharinggeschäft. Kunden können zukünftig per App Sixt-Autos am Straßenrand, auf einem Parkplatz oder an einer Sixt-Station mieten bzw. zurückgeben. Die Grenzen zwischen dem klassischen Autovermietungsgeschäft und Carsharing verschwimmen damit. Das bescherte der Aktie am Freitag ein Plus von 8 % und ein charttechnisches Kaufsignal. Mit dem Break bei 82/83 € dürfte es nun zunächst bis 100/105 € weitergehen. Eine Anfangsposition sollte auf jeden Fall stehen! Wer bereits investiert ist, kann versuchen, im Bereich 85/86 € nachzufassen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 10! Börsianer lesen den kompletten Brief bei Bedarf unter www.boersenkiosk.de oder in der APP.



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ DAX hat die Trendwende absolviert aber noch nicht bestätigt.++ Sektoren Auto und Banken sind weiterhin mit am preiswertesten!++ Tabelle: 22 DAX-Werte mit zum Tei ausgelösten Kauflimits, KGV, Zielkurs usw....++ BAYER: Sind die ursprünglichen Rekordkurse eine Zielgröße?++ Im MDAX ziehen wir eine Zwischenbilanz: 22 Werte mit Zielkurs++ GEA ist eine Herausforderung++ Erfolgsgeschichte von ISRA VISION geht weiter++ AUMANN: Lohnt ein dritter und letzter Nachkauf?