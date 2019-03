Unternehmen und Banken sollen künftig Auskunft über ihre Klimaauswirkungen ihrer Investitionen geben. Damit soll "Grünfärberei" vermieden werden.

Unternehmen und Banken in der EU, die Anlagen für ihre Kunden verwalten, sollen diesen künftig detailliert Auskunft über die Klimaauswirkungen ihrer Investitionen geben. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Donnerstag in Brüssel.

Damit solle "Grünfärberei" bei Finanzprodukten vermieden werden, hieß es. ...

