(NYSE: AON) hat heute folgende Erklärung abgegeben:



Gemäß dem von Aon festgelegten Schwerpunkt auf die Rentabilität

des investierten Kapitals prüft das Unternehmen regelmäßig

potenzielle Möglichkeiten innerhalb der Branche oder in benachbarten

Branchen. Aon hat die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Willis

Towers Watson eruiert. In der Folge wurden Nachrichten zu diesen

Überlegungen veröffentlicht, sodass Aon gezwungen war, eine Erklärung

abzugeben, da Willis Towers Watson ein irisches Unternehmen ist, das

den regulatorischen Bestimmungen von Irland unterliegt. Aufgrund der

Medienspekulationen musste Aon gemäß diesen Bestimmungen zu einem

sehr frühen Zeitpunkt seine Überlegungen zu einem potenziellen

Zusammenschluss aller Geschäftsanteile veröffentlichen. Heute

bestätigt Aon, dass das Unternehmen nicht beabsichtigt, diesen

Zusammenschluss weiter zu verfolgen.



Aufgrund dieser Erklärung unterliegt Aon den Einschränkungen der

Regel 2.8 der irischen Übernahmebestimmungen. Aon behält sich das

Recht vor, diese Erklärung innerhalb der nächsten 12 Monate

aufzuheben, wie gemäß Regel 2.8 (inklusive Regel 2.8(c)(ii))

zulässig.



Informationen zu Aon



Aon plc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394923-1&h=178662525

7&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23949

23-1%26h%3D541161200%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aon.com%252F%26a%3D

Aon%2Bplc&a=Aon+plc) (NYSE:AON) ist ein führender Anbieter

professioneller Services und bietet eine breite Palette an Risiko-,

Renten- und Gesundheitslösungen an. Unsere 50.000 Kollegen in 120

Ländern liefern die besten Ergebnisse für unsere Kunden, da sie

mithilfe eigener Daten und Analysen Einblicke erzeugen, mit denen

sich die Volatilität reduzieren und die Leistung verbessern lassen.



Zukunftsbezogene Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen gemäß

Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf Überzeugungen des

Managements sowie auf Annahmen und derzeit verfügbaren Informationen

des Managements. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter

wie "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten", "vorhaben", "Pläne"

und ähnliche Ausdrücke und Daten in der Zukunft dienen der

Kennzeichnung von zukunftsbezogenen Aussagen. Obwohl das Management

davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen

dargestellten Erwartungen vernünftig sind, kann keine Garantie dafür

übernommen werden, dass sich die Erwartungen als richtig

herausstellen werden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen bergen Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse sich wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen in

diesen zukunftsbezogenen Aussagen unterscheiden. Zu diesen Faktoren

gehören unter anderen: unerwünschte Auswirkungen aus beliebigen

Gründen auf den Marktpreis unserer allgemeinen Aktien der Klasse A

und auf unsere Betriebsergebnisse, inklusive negative Auswirkungen

auf eine Erklärung oder die mangelnde Umsetzung eines

Unternehmenszusammenschlusses. Sie werden hiermit darauf hingewiesen,

dass Sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsbezogene Aussagen

setzen sollten, die nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung

gelten. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken,

Unsicherheiten und Annahmen.



Alle unserer zukunftsbezogenen Aussagen können sich als ungenau

herausstellen und stellen keine Garantie für die Leistung von Aon

dar. Die zuvor aufgeführten Faktoren sind nicht umfassend. Aon und

seine Tochtergesellschaften agieren in einer dynamischen

Geschäftsumgebung, in der ständig neue Risiken entstehen können.

Weitere Informationen zu Aon und seinen Geschäften inklusive der

Faktoren, die die finanziellen Ergebnisse von Aon potenziell

wesentlich beeinflussen könnten, sind in den SEC-Eintragungen von Aon

zu finden. Weitere Hinweise zu diesen und anderen Risiken und

Unsicherheiten, die für das Geschäft von Aon gelten, finden Sie in

unserem Jahresbericht in Formular 10-K zum 31. Dezember 2018 sowie in

weiteren Dokumenten, die bei SEC hinterlegt sind. Diese Faktoren

können in Folgeberichten revidiert oder ergänzt werden. Aon ist nicht

verpflichtet (und lehnt eine solche Verantwortung ausdrücklich ab),

seine gelegentlich getroffenen zukunftsbezogenen Aussagen, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

anderweitig, zu aktualisieren oder zu verändern.



Weitere Informationen



Diese Erklärung wurde gemäß der englischen und irischen

Gesetzgebung und gemäß Regel 2.8 der irischen Übernahmebestimmungen

erstellt. Daher können die veröffentlichen Informationen sich von

solchen Informationen unterscheiden, die im Rahmen anderer

Gesetzgebungen außerhalb von England oder Irland veröffentlicht

werden.



Kontakte

Kontakt Investor:

Investor Relations

+1 312-381-3310

investor.relations@aon.com



Eine Kopie dieser Erklärung erhalten Sie unter www.aon.com. Der

Inhalt der in der Erklärung genannten Website ist nicht in diese

Bekanntgabe integriert und ist kein Teil davon.



VERFASSERANGABEN



Die Direktoren von Aon plc übernehmen die Verantwortung für die in

dieser Bekanntgabe aufgeführten Informationen. Nach bestem Wissen und

Gewissen der Direktoren (die alle vernünftigen Vorkehrungen getroffen

haben, um dies sicherzustellen) stimmen die in dieser Bekanntgabe

enthaltenen Informationen mit Tatsachen überein und lassen keine

Tatsachen aus, die den Import dieser Informationen beeinflussen

könnten.



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg



