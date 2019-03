NEW YORK (Dow Jones)--Das in dieser Woche vorherrschende Bild der Wall Street ist gekennzeichnet von moderaten Abgaben in einer engen Handelsspanne. Der lustlose Handel dürfte sich am Donnerstag zunächst fortsetzen, der Aktienterminmarkt suggeriert einen kaum veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt.

Händler sind auf der Suche nach frischen Impulsen, nachdem es zuletzt in der Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts keine Neuigkeiten gegeben hat. Auch das "Beige Book" der US-Notenbank lieferte keine Impulse. Der Konjunkturbericht verwies auf moderates Wachstum, aber auch partielle Verlangsamung durch den Regierungsstillstand im Dezember und Januar.

Taubenhafte EZB belastet Euro

"Der Dow-Jones-Index hatte einen fürchterlichen Start in den März, diese Entwicklung dürfte sich heute fortsetzen (...)", sagt Analyst Connor Campbell von Spreadex. Immerhin liefert die Europäische Zentralbank (EZB) einen ersten Stimulus - vor allem für den Dollar, aber auch ein wenig für den Aktienmarkt. Denn sie gibt sich taubenhaft und setzt den Euro damit unter Druck. Die EZB hat ihre Guidance geändert und sieht die bestätigten Leitzinsen von null nun bis mindestens Ende 2019 auf dem aktuellen Niveau. Allerdings preist der Markt derzeit einen Zinsschritt erst für Mitte 2020 ein.

Zudem hat die EZB neue Langfristtender (TLTRO3) ab September 2019 mit einer Laufzeit von zwei Jahren angekündigt. Diese Ankündigung kommt nicht unerwartet, allerdings waren Details dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet worden. Der Euro fällt von Wechselkursen um 1,1310 Dollar auf 1,1261. Der ICE-Dollarindex steigt im Gegenzug um 0,3 Prozent. "Die EZB hat offensichtlich erhebliche Bauchschmerzen, was die Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone angeht", merken die Analysten von QC Partners an. Wenn die EZB nicht mit einer erheblichen Abkühlung rechnete, träte sie nicht so drastisch auf die Bremse.

Die US-Daten liefern indes weniger Munition. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge zur Arbeitslosenversicherung hat abgenommen, wenn auch etwas weniger deutlich als erhofft. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im vierten Quartal 2018 stärker als gedacht gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Die viel beachteten Lohnstückkosten legten mit 2,0 Prozent deutlicher als mit 1,7 Prozent erwartet zu.

Am Rentenmarkt wird angesichts der trüben Konjunkturaussichten - zumindest in Europa - und mit der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen gekauft. Im Gegenzug zu steigenden Notierungen sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um weitere 2,4 Basispunkte auf 2,68 Prozent.

Gold trotz lockerer Geldpolitik nicht gefragt

Der Goldpreis dreht mit der Dollarstärke und der Perspektive einer anhaltenden Nullzinspolitik in Europa verbunden mit einer neuen Geldflut zunächst ins Plus, kommt aber anschließend wieder zurück. Aktuell kostet die Feinunze mit 1.284 Dollar 0,2 Prozent weniger als am Vorabend. Damit hält die rund zweiwöchige Schwächephase des Goldpreises an. Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits China/USA belaste das Edelmetall mehr als die EZB es stütze, heißt es im Handel.

Erdöl verteuert sich dagegen - trotz Dollarstärke: US-Leichtöl der Sorte WTI legt um 1,1 Prozent auf 56,81 Dollar je Fass zu, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um ebenfalls 1,1 Prozent auf 66,73 Dollar. Nach dem Fokus auf dem Lageraufbau in den USA verschiebe sich die Aufmerksamkeit am Markt wieder Richtung Förderpolitik des Erdölkartells Opec, heißt es. Anleger spekulierten auf einen ausbalancierten Markt im laufenden Jahr.

Unter den Einzelaktien bestimmen Quartalszahlen von Unternehmen aus der dritten Reihe das Geschehen. Comtech Telecommunications schießen vorbörslich um 8,3 Prozent nach oben. Das Telekomunternehmen hat neben der Bekanntgabe der Geschäftszahlen den Ausblick angehoben.

Guidewire Software legen gar um 10,8 Prozent zu. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen sowohl die internen wie auch die Marktprognosen. Zudem erwartet Guidewire nun im laufenden Gesamtjahr einen Gewinn, nachdem bislang ein Verlust in Aussicht gestellt wurde.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 -2,8 2,52 128,5 5 Jahre 2,47 -3,4 2,50 54,1 7 Jahre 2,56 -3,0 2,59 31,5 10 Jahre 2,67 -2,4 2,69 22,1 30 Jahre 3,05 -2,0 3,07 -1,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.24 Uhr Mi, 18.26 Uhr % YT EUR/USD 1,1258 -0,45% 1,1303 1,1313 -1,8% EUR/JPY 125,84 -0,39% 126,29 126,37 +0,1% EUR/CHF 1,1351 -0,12% 1,1357 1,1360 +0,8% EUR/GBP 0,8585 +0,00% 0,8580 0,8607 -4,6% USD/JPY 111,76 +0,04% 111,73 111,70 +1,9% GBP/USD 1,3115 -0,44% 1,3174 1,3144 +2,8% Bitcoin BTC/USD 3.863,25 +0,27% 3.862,80 3.845,62 +3,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,74 56,22 +0,9% 0,52 +23,1% Brent/ICE 66,71 65,99 +1,1% 0,72 +22,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,66 1.286,68 -0,2% -2,02 +0,2% Silber (Spot) 15,04 15,09 -0,3% -0,05 -2,9% Platin (Spot) 826,08 830,35 -0,5% -4,27 +3,7% Kupfer-Future 2,92 2,92 -0,0% -0,00 +10,7% ===

