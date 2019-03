Bundesfrauenministerin Franziska Giffey über ungleiche Löhne, Bildung für Pflegekräfte, niedrige Altersrenten und Chefs mit dem Vornamen Thomas.

Vor einem Jahr war sie eine der Überraschungen im Kabinett der großen Koalition: SPD-Frau Franziska Giffey, bis dahin Bezirksbürgermeisterin im Berliner Problemkiez Neukölln, war bekannt für eine harte Linie bei Migrationsthemen. Als Bundesministerin brachte sie Gesetze für Kitas und Pfleger auf den Weg - und geriet unter Druck, weil die Rechercheure von VroniPlag ihr "wissenschaftliches Fehlverhalten" beim Schreiben der Dissertation vorwarfen. Das prüft jetzt die FU Berlin. "Auf meinen Wunsch", sagt sie im WiWo-Gespräch.

Frau Giffey, im Karneval sind Sie gerade im historischen Kostüm als Kämpferin für das Frauenwahlrecht aufgetreten. Spielen die Auseinandersetzungen von damals eine Rolle für Politik von heute?Ja. Alle Fortschritte bei der Gleichberechtigung und den Frauenrechten wurden mühsam erkämpft. Egal, ob Sie an die Einführung des Frauenwahlrechts, das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe oder das Recht auf Arbeit ohne Erlaubnis des Ehemanns denken: Da ist kein Gesetz einfach vom Himmel gefallen. Deshalb rechne ich auch in Zukunft mit harten Auseinandersetzungen bei der Gleichstellungspolitik.

Sie sprechen oft über Frauen in Not, über häusliche Gewalt oder Zwangsehen. Was ist mit Frauen, denen es materiell besser geht?Häusliche Gewalt gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten und allen ethnischen Gruppen. Wir haben alle Frauen im Blick. Deshalb schauen wir uns unter anderem gerade sehr genau an, wie sich die Zahlen bei weiblichen Führungskräften entwickeln. Wenn in der Spitze von Unternehmen oder Behörden keine Frauen sind, werden dort andere Prioritäten gesetzt, und manchmal wird an bestimmte Themen gar nicht gedacht. Das hat Folgen für alle, nicht nur für Frauen, die Karriere machen wollen.

Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Deutschland beim Anteil der Frauen in Spitzenjobs sogar hinter Ländern wie Russland oder Mexiko liegt? Der EU-Durchschnitt beträgt 31 Prozent, in Schweden und den USA gibt es 40 Prozent Frauen, bei uns nur 28 Prozent. Da kommen mehrere Gründe zusammen, auch historische. In meiner Karnevalsrede habe ich einen Gegner des Frauenwahlrechts zitiert. Ludwig Langemann, 1919 Vorsitzender des Bundes gegen die Frauenemanzipation, schrieb damals, "wenn auch alle europäischen Völker am Weibe verkommen sollten, das männlichste Volk der Erde" müsse doch "im heiligsten Interesse der Menschheit vor diesem Schicksal bewahrt werden".Und Sie meinen, dieses Denken spielt für die Vorstände von heute noch eine Rolle?So natürlich nicht, wir sind ja seitdem weit gekommen. Aber eben nicht weit genug. Seit 2015 müssen große Unternehmen über ihren Frauenanteil in Führungspositionen berichten. 81 Prozent der Unternehmen machen keine Meldung oder melden die Zielgröße null. Das zeigt, dass es oft offenbar gar keinen Willen gibt, etwas zu ändern.

Wollen Sie den Druck erhöhen?Die Erfahrung mit der Quote für Aufsichtsräte lehrt, dass es manchmal nicht ohne gesetzliche Regelungen geht. Als die Quote 2015 eingeführt wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...