FRANKFURT (Dow Jones)--Österreich hat die erste Runde der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen für den 5G-Ausbau am Donnerstag abgeschlossen und dabei 7 Bietern Nutzungsrechte zum Marktwert von insgesamt rund 188 Millionen Euro zugeteilt. Den Großteil der Frequenzen ersteigerten die drei inländischen Mobilfunker A1 Telekom, T-Mobile Austria, Tochter der Deutschen Telekom, und Hutchison Drei.

"Das war ein erster, sehr erfolgreicher Schritt in Richtung einer raschen Umsetzung von 5G in Österreich", wird Telekomregulator Johannes Gungl in einer Mitteilung der zuständigen staatseigenen Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) zitiert. "Wir sind damit in der europäischen 5G-Spitzengruppe, was den Zeitpunkt der Vergabe, die Frequenzmenge und die Ausstattung der Betreiber angeht."

Die zu Telecom Austria gehörende A1 Telekom investiert 64,35 Millionen Euro, T-Mobile 56,90 Millionen und Hutchison Drei knapp 52 Millionen Euro.

Die nächste Auktion, die für die Versorgung entscheidend sei, soll 2020 stattfinden.

In Deutschland laufen noch die letzten Vorbereitungen für die Auktion der Mobilfunkfrequenzen für superschnelles Internet. Sie soll am 19. März starten

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2019 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.