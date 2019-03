Shanghai (ots/PRNewswire) - In weniger als zwei Wochen findet im

Shanghai New International Expo Center die von der China Household

Electrical Appliances Association vom 14. bis 17. März 2019

veranstaltete jährliche Appliance & Electronics World Expo 2019

(AWE2019) statt.



Die Aktivitätenplanung der AWE 2019 sieht wie folgt aus:



- AWE2019-Eröffnungsfeier

- GTIC 2019 | 5. Globale Technologie-Innovationskonferenz zum Thema

KI-Chip

- Chinesisches Forum 2019 für Feindekoration von Immobilien,

Gipfeltreffen zum Thema moderne Küchen

- Globaler AWE2019-Medientag

- 9. Chinesisches Entwicklungsgipfeltreffen zum Thema Elektrogeräte

im Haushalt

- Chinesisches Gipfeltreffen 2019 zum Thema Elektrogeräte im Haushalt

mit dem Schwerpunkt Umwelt und Gesundheit

- Chinesische Konferenz 2019 zum Thema Elektrogeräte im Haushalt mit

dem Schwerpunkt Industrieketten

- CIC-Pressemitteilung zum Thema Standards der Aktivitäten- und

Informationssicherheit bei der grenzübergreifenden Zusammenarbeit

- "AWE Award"-Zeremonie

- AWE-Gourmetfestival mit dem Schwerpunkt Küchengeräte

- Datenorientierte Zukunft: Index der Geräte- und Elektronikbranche,

Bericht von Toutiao



GTIC 2019 | Die von der China Household Electrical Appliances

Association mitveranstaltete 5. Globale

Technologie-Innovationskonferenz zum Thema KI-Chip legt ihren

Schwerpunkt auf die Bereiche Ökologie, Architektur und Anwendungen.

Eingeladen werden führende Persönlichkeiten der China Semiconductor

Industry Association, die gemeinsam mit namhaften Unternehmen wie

Intel, Qualcomm, Baidu, Huawei, Synopsys und Haier am Forum

teilnehmen, um über ihre neuesten Forschungsergebnisse und Erfolge im

Bereich KI-Chips zu berichten.



Auf der AWE2019 richtet der Veranstalter weiterhin das Chinesische

Forum für Feindekoration von Immobilien - Gipfeltreffen zum Thema

moderne Küchen aus, das gemeinsam von der China Household Electrical

Appliances Association, der China Real Estate Association und der

Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. ins Leben gerufen wurde.

Die wichtigsten 100 Immobilien-Einkaufsgruppen werden zur Teilnahme

am Gipfeltreffen eingeladen, um sich ein umfassendes Bild von den

enormen Veränderungen in der Hausgeräte- und Immobilienbranche zu

machen, die durch die Konsumsteigerung im Jahr 2019 ausgelöst wurden.



Der Global Media Day wird am 14. März ebenfalls im Rahmen der

AWE2019 veranstaltet und umfasst unter anderem eine ganztägige Tour

für internationale Medienvertreter. Im Rahmen der Vorbereitung auf

AWE2019 sorgte die Veranstaltung im Ausland für eine Reihe von

Schlagzeilen und Berichten. Beim Global Media Day nimmt die China

Household Electrical Appliances Association die Gesamtsituation und

die Trends der chinesischen Hausgerätebranche genau unter die Lupe

und präsentiert auf der AWE2019 letzte Neuheiten und Funktionen. Die

Global Media Tour durch den wunderschönen Showroom folgt im Anschluss

an die Veranstaltung.



Interessenten können kostenlose Tickets unter awe.com.cn

(http://awe.com.cn/) beantragen.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/831533/CHINA_HOUSEHOLD_awe_2019.jpg



Originaltext: China Household Electrical Appliances Association

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058978

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058978.rss2



Pressekontakt:

Thomas Wang

+86-10-67093609

Thomas@cheaa.com



Ausländische Medienpartner werden gesucht