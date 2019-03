Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix der EU muss einer Studie von Agora Energiewende zufolge bis 2030 verdoppelt und die Verbrennung von Kohle halbiert werden. Die Agora-Experten schlagen vor, bis 2025 EU-weit zehn Millionen Dächer neu mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten.Die EU will die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren, den Primärenergieverbrauch um mehr als ein Viertel gegenüber 2005 verringern und den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch auf fast ein Drittel steigern. Was muss geschehen, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht ...

