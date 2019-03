Wenn Unternehmen in der Projektplanung ein paar grundlegende Faktoren berücksichtigen, lassen sich die Risiken bei der Einführung von SAP-Software deutlich minimieren.

Langsame Software, komplizierte Menüs, unübersichtliche Nutzerführung: Viele Anwender klagen immer wieder über die schlechte Bedienbarkeit der SAP-Programme - wenn Unternehmen sie denn überhaupt ans Laufen bekommen. Wer die folgenden Regeln beherzigt, kann die Risiken verzögerter und teurer SAP-Projekte zumindest minimieren.

Ordentlich aufräumenUm die Digitalisierung zu entzaubern, greifen IT-Experten mitunter auch mal zu drastischem Vokabular: Wer einen "Scheiß-Prozess" digitalisiert, betonen sie dann beispielsweise, der bekommt einen "digitalen Scheiß-Prozess". Das gilt auch für die Einführung einer neuen SAP-Software. Damit dabei möglichst wenig schiefgeht, sollte sich ein Unternehmen rechtzeitig bewusst machen, was es braucht - und was nicht. "Auf keinen Fall darf alles beim Alten bleiben", sagt Holger Mueller vom US-Analyseunternehmen Constellation Research. "Sonst werden alte Zöpfe immer wieder neu implementiert." Es gilt also, ordentlich aufzuräumen, selbst wenn das zunächst etwas Zeit kostet: Muss wirklich alles aus dem alten System im neuen abgebildet werden? Oder sind manche Funktionen und einige der erhobenen Daten nicht ohnehin überflüssig? Axel Oppermann, Gründer und Chef des IT-Analyseunternehmens Avispador, warnt: "Viele Anwender wollen ihre alten, teils überkommenen Prozesse in ein neues SAP-System zwängen - das kann nur schiefgehen."

Keine SonderwünscheBei SAP handelt es sich um eine sogenannte Standardsoftware. Das bedeutet: Viele Geschäftsprozesse und -abläufe sind voreingestellt - und das für viele verschiedene Industrien. Mit seinen fast 30 Jahren Erfahrung seit der Einführung des ersten Programmpakets R/3 gibt SAP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...