Wien (www.anleihencheck.de) - Der Stresstest für US-Banken fällt künftig weniger streng aus, so die Experten von "FONDS professionell". Die FED verzichte auf einen komplexen Teil des Belastungstests - allerdings nicht bei allen Instituten.Die US-Notenbank gehe ihren Stresstest für US-amerikanische Banken künftig lockerer an. Ab laufendem Jahr entfalle laut Medienberichten ein großer Teil der Belastungsprobe: US-Institute würden künftig nicht mehr qualitativ überprüft. Bei der qualitativen Prüfung nehme die FED unter anderem das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Geldhäuser unter die Lupe. Das werde sie zwar auch weiterhin tun - allerdings könnten Banken, die die FED nicht zufriedenstellen würden, deshalb in Zukunft nicht mehr durchfallen. ...

