Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für TAG Immobilien von 24,00 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Martin erklärte die leichte Anpassung mit dem gesteigerten Interesse von TAG an Immobilien in Ostdeutschland. Zudem seien die Zahlen für 2018 etwas besser als erwartet ausgefallen, hieß es in der am Donnerstag vorliegenden Studie./hosbr/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 02:15 / GMT

ISIN: DE0008303504