Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach der FED hat nun auch die EZB ihr geldpolitisches Ruder gewaltig herumgerissen: Eine Zinsanhebung in der zweiten Jahreshälfte 2019 ist vom Tisch, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Auch werde es keine Neuauflage des Rentenankaufprogramms geben - schließlich hätten die europäischen Währungshüter dieses erst im Dezember 2018 auslaufen lassen. Ein Neustart nach so kurzer Zeit käme dem Eingeständnis einer groben Fehleinschätzung gleich. ...

