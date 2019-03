Der Modekonzern Hugo Boss -6,46% erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Umsatz und Gewinn sollen zulegen, das Ergebnis soll dabei stärker steigen als der Umsatz. Beitragen soll dazu der Onlinehandel sowie ein überproportionales Wachstum in der Region Asien/Pazifik. An der Börse kam der Ausblick zunächst nicht gut an. Die Aktie verlor bis zum Nachmittag über sechs Prozent.Vor allem den Internet-Handel ...

