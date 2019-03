Das Medienunternehmen Axel Springer will kräftig investieren - muss deshalb aber einen schwachen Ausblick für 2019 verkünden. "Wir wollen und müssen hier investieren", erklärte Konzernchef Mathias Döpfner auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

Stagnierende Gewinne in Aussicht

"Wir tun das in organisches Geschäft mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag - das halten wir für absolut geboten." So wolle man das Geld in Technik, ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...