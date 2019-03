Agennix AG i.L.: Genehmigung Schlussrechnung / Ankündigung Beendigung Börsennotierung DGAP-Ad-hoc: Agennix AG i.L. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Delisting Agennix AG i.L.: Genehmigung Schlussrechnung / Ankündigung Beendigung Börsennotierung 07.03.2019 / 15:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Genehmigung Schlussrechnung / Ankündigung Beendigung Börsennotierung Heidelberg, 7. März 2019 - Die Hauptversammlung der Agennix AG i.L. (Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN: DE000A1A6XX4) hat heute die Schlussrechnung genehmigt. Eine Auszahlung an die Aktionäre der Agennix AG i.L. wird daher nicht erfolgen. Nach Eingang der Steuerbescheide für die Zeit bis zum Stichtag der Liquidationsschlussbilanz (31. Oktober 2018) wird der Schluss der Abwicklung zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Voraussichtlich wird im Anschluss an die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister die Börsennotierung der Aktien enden. Hierüber entscheidet die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse. Nach Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister werden die Aktien aus den Wertpapierdepots der Aktionär ausgebucht. **** Ende der Ad hoc-Mitteilung **** Für weitere Informationen: Agennix AG i.L. Johannes Hamann Abwickler E-Mail: jh@johanneshamann.com 07.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Agennix AG i.L. Im Neuenheimer Feld 515 69120 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 90 405 464 Fax: +49 (0)89 90 405 811 E-Mail: ir@agennix.com Internet: www.agennix.com ISIN: DE000A1A6XX4 WKN: A1A6XX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785199 07.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A1A6XX4 AXC0235 2019-03-07/15:30