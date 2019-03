Im Streit über die Exportregeln bei europäischen Rüstungsprojekten hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Bewegung gefordert. Ansonsten werde es künftig weniger gemeinsame Rüstungsvorhaben geben, warnte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin beim 13. Exportkontrolltag. Dann aber werde die Rüstungsexportpolitik in Europa weniger streng sein als mit einer deutschen Beteiligung. Aus Frankreich und Großbritannien gibt es scharfe Kritik am Stopp deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, weil davon auch Gemeinschaftsprojekte betroffen sind. Zwischen Union und SPD gibt es auch grundsätzlich Streit um die Frage, wie eine künftige Exportpolitik zusammen mit den europäischen Partnern aussehen soll./cn/DP/fba

