GESAMT-ROUNDUP: EZB sagt Zinswende 2019 ab

FRANKFURT - Sparer müssen länger auf eine Zinserhöhung warten - und den Banken bietet die EZB neue Geldspritzen an: Europas Währungshüter reagieren deutlich auf gestiegene Risiken für die Konjunktur. Bislang hatte die Notenbank erklärt, dass die Zinsen bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus unverändert bleiben. Dieser Zeitraum wurde nun verlängert bis mindestens über das Jahresende hinaus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des EZB-Rates mitteilte.

EZB senkt Wachstums- und Inflationsprognosen deutlich

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) geht in diesem Jahr von einem wesentlich schwächeren Wirtschaftswachstum aus. Wie EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt sagte, sei im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 1,1 Prozent zu rechnen. Bisher hatte die Schätzung 1,7 Prozent betragen. Für kommendes Jahr wurde die Wachstumsprognose nur leicht von 1,7 auf 1,6 Prozent gesenkt. Für 2021 rechnet die EZB mit einem Wachstum von unverändert 1,5 Prozent.

USA: Produktivität steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität in der amerikanischen Wirtschaft hat sich im vierten Quartal stärker als erwartet entwickelt. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums vom Donnerstag lag die Produktivität 1,9 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die Produktivität um 1,8 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

WASHINGTON - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nur wenig verändert. Die Zahl der Erstanträge sei in der vergangenen Woche um 3000 auf 223 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit 225 000 Erstanträgen gerechnet.

Eurozone: Wirtschaft wächst zum Jahresende wie erwartet leicht

LUXEMBURG - Die Eurozone hat Ende 2018 ihren moderaten Wachstumskurs wie erwartet fortgesetzt. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Donnerstag lag die Wirtschaftsleistung in den 19 Euroländern im vierten Quartal 0,2 Prozent höher als im dritten Quartal. Eine vorangegangene Schätzung wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt.

Griechische Wirtschaft wächst - aber weniger als erwartet

ATHEN - Die griechische Wirtschaft ist vergangenes Jahr gewachsen - allerdings nicht so stark, wie die Regierung es sich erhofft hatte. Das Wachstum betrug 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies teilte das griechische Statistische Amt (Elstat) am Donnerstag mit. Es sei aber das vom Finanzministerium im Haushalt 2018 vorgesehene Wachstum von 2,1 Prozent leicht verfehlt worden.

ROUNDUP 2: China entlastet Unternehmen - Haushaltsdefizit 'unter Kontrolle'

PEKING - Mit einer starken Entlastung von Unternehmen will Chinas Regierung das verlangsamte Wachstum wieder ankurbeln und den Arbeitsmarkt stabilisieren. Obwohl die Steuerlast und die Sozialabgaben um fast zwei Billionen Yuan (heute umgerechnet 263 Milliarden Euro) gesenkt werden, rechnet Finanzminister Liu Kun aber nicht mit allzu großen Löchern in der Staatskasse. Auf einer Pressekonferenz auf der Jahrestagung des Volkskongresses räumte er am Donnerstag in Peking zwar "Herausforderungen für den Haushalt" ein, betonte aber: "Wir haben verschiedene Einnahmequellen."

IWH senkt Konjunkturprognose deutlich auf 0,5 Prozent

HALLE - Das Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat seine Prognose zum Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2019 mit 0,5 Prozent deutlich nach unten korrigiert. Die Konjunktur habe sich global deutlich abgekühlt, in Deutschland nehme sie mit ihrer exportorientierten Wirtschaft nur langsam wieder Fahrt auf, teilte das Institut in Halle am Donnerstag mit. Im Dezember waren die Forscher noch von einem Wachstum von 1,4 Prozent ausgegangen.

ROUNDUP 2: Malmström spricht mit Lighthizer über Autozölle

WASHINGTON - Zur Entschärfung der transatlantischen Differenzen ist EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erneut mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zusammengekommen. Bei den Gesprächen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington ging es unter anderem um Vorbereitungen auf Verhandlungen über ein gemeinsames Abkommen zum Abbau von Industriezöllen gehen.

London bestätigt Termin für zweite Abstimmung über Brexit-Abkommen

LONDON - Die britische Regierung hat den kommenden Dienstag als Termin für die zweite Abstimmung im Unterhaus über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen bestätigt. Das erklärte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag.

