EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht im amerikanisch-europäischen Zollstreit derzeit keine Möglichkeit, Agrarprodukte in ein Handelsabkommen aufzunehmen. "Dafür gibt es in Europa derzeit keine Unterstützung, das ist die Wahrheit", sagte Malmström am Donnerstag in Washington. Dies sei bei der Übereinkunft zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch anders besprochen worden.

Die USA und die EU loten derzeit aus, wie sie ihre Handelsstreitigkeiten beilegen können. Die EU will zur Vermeidung der von den USA angedrohten Autozölle ein Abkommen schließen, dass sich auf alle Industrieprodukte beschränkt. Darin enthalten sind die Autoproduktion und auch Fischerei. Die EU-Seite sei zu Verhandlungen innerhalb weniger Wochen bereit. Ein Abschluss könnte nach Vorstellungen von Malmström noch vor dem Ende der Legislaturperiode für die bisherige EU-Kommission erfolgen.

US-Präsident Donald Trump droht den EU-Ländern hohe Zölle auf den Import von Autos an - das würde vor allem Deutschland hart treffen. Die EU will das Problem lösen, indem ein umfassendes Abkommen auf alle Industrieprodukte abgeschlossen wird, das Zollfreiheit garantiert. Die US-Seite will in dieses Abkommen auch die Landwirtschaft integrieren. Ein solches Paket käme dann in die Nähe eines transatlantischen Handelspaktes. Ein solches, unter der Bezeichnung TTIP bekannt gewordenes Projekt war nach der Wahl Trumps im Jahr 2016 allerdings auf Eis gelegt worden./dm/DP/jha

