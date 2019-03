Auf eine schwächere Konjunktur haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Donnerstag letztlich stärker konzentriert als auf die Billiggeldflut der Europäischen Zentralbank (EZB). Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 büßte zum Handelsende 0,48 Prozent auf 3308,85 Punkte ein.

Die Währungshüter der Eurozone gehen in diesem Jahr von einem wesentlich schwächeren Wirtschaftswachstum aus als zuvor prognostiziert. Auch ihre Inflationserwartungen senkten sie deutlich. Den Leitzins will die EZB mindestens bis Jahresende nicht anheben. Zusammen mit ihrem Versprechen, den Banken mit weiteren Billigkrediten unter die Arme zu greifen, konnte dies die Stimmung am Markt nicht weiter aufhellen: Der EuroStoxx hatte am Nachmittag zwar kurz positiv darauf reagiert, danach gewichteten die Investoren die Wachstumssorgen aber höher und drückten die Kurse wieder ins Minus.

Für den französischen Cac 40 ging es am Donnerstag um 0,39 Prozent auf 5267,92 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,53 Prozent auf 7157,55 Punkte./ajx/jha/

