Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VER: Verbund am 7.3. 3,13%, Volumen 69% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 7.3. 1,51%, Volumen 174% normaler Tage , CAI: CA Immo am 7.3. 1,60%, Volumen 92% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 7.3. -3,93%, Volumen 205% normaler Tage , ATS: AT&S am 7.3. -4,08%, Volumen 149% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 7.3. -4,07%, Volumen 107% normaler Tage , ATX: -1,27% Aktie Symbol SK Perf. Verbund VER 42.800 3.13% CA Immo CAI 30.440 1.60% Telekom Austria TKA 6.720 1.51% Wienerberger ...

