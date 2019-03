Seit zehn Jahren steigen die US-Indizes. Es ist der längste Aufschwung der Börsengeschichte. Immer deutlicher wird, wovon die Hause wirklich abhängt.

Die Stimmung war düster am 9. März 2009. "Wie tief können Aktien fallen?", lautete die Überschrift im "Wall Street Journal". Und das war keine rhetorische Frage. Der US-Leitindex Dow Jones war schon seit vier Wochen auf Abwärtskurs. Und der breiter gefasste S&P 500 notierte zum ersten Mal seit 13 Jahren unter der Marke von 700 Punkten - und hatte damit gegenüber seinem Spitzenwert vom Oktober 2007 mehr als die Hälfte verloren.

In einer gerade veröffentlichten Analyse kam die Investmentbank Goldman Sachs zu dem Schluss, dass es noch einmal deutlich abwärtsgehen könnte bis auf 400 Punkte. In Wahrheit kam es anders. Der 9. März 2009 ging als der Tag in die Geschichte ein, an dem die amerikanischen Aktienkurse ihren Boden fanden. Der Leitindex S&P schloss an jenem Montag bei 676 Punkten.

Und das war der Beginn eines beispiellosen Bullenmarktes, der dieses Wochenende sein zehnjähriges Jubiläum feiert. In der vergangenen Dekade lieferte der Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen im Schnitt eine jährliche Rendite von 17,8 Prozent. Schon seit August 2018 dauert der Bullenmarkt länger an als alle vorhergehenden. Um stolze 310 Prozent legte der S&P seit 2009 zu. Der Dow-Jones-Index stieg um satte 292 Prozent, der Technologieindex Nasdaq gar um gut 580 Prozent.

Die Stimmung ist gedämpft

Zu den Gewinnern der vergangenen zehn Jahre gehören vor allem Technologie- und Gesundheitstitel. Doch trotz des langen Bullenmarkts: Anleger sind derzeit nicht in Feierlaune. Zwar steigen die US-Märkte nach den deutlichen Einbrüchen im Dezember wieder. Doch noch sind die Anleger dabei, verlorenen Boden gutzumachen.

"Die Stimmung ist gedämpft", sagt denn auch Erin Browne, Portfoliomanagerin beim Vermögensverwalter Pimco. Angesichts sinkender Wachstumsraten in Europa und Asien und des anhaltenden Handelskriegs der USA sei derzeit Vorsicht angesagt, nicht Euphorie. Zudem steige in den kommenden Monaten der Druck auf die Unternehmensgewinne.

Diese haben im abgelaufenen Jahr deutlich von den Steuersenkungen Donald Trumps profitiert. Die auf diese Weise aufgepumpten Ergebnisse 2019 erneut zu übertreffen gilt als praktisch unmöglich, auch weil die Geschäfte im Ausland schwieriger werden. Analysten der britischen Bank Barclays raten Anlegern dazu, sich auf jene US-Titel zu konzentrieren, deren Geschäft relativ wenig von Europa abhängt.

Schließlich sei die US-Wirtschaft im Vergleich immer noch die robustere. Der größte Gewinner des zehnjährigen Aufschwungs im S&P 500 ist die Aktie der ...

