Santa Clara - ServiceNow, die Nummer 1 auf der Forbes-Liste der weltweit innovativsten Unternehmen in 2018, stellt mit dem Madrid Release seine verbesserte Now Platform vor, die native mobile Unternehmensfunktionen bietet. Kunden können den Mobile-First-Ansatz nun noch besser umsetzen und den Arbeitsalltag für ihre Mitarbeiter wirklich mobil gestalten. Das neue Release ermöglicht es, mit nur einer Displayberührung auf dem Smartphone Anfragen einfach weiterzuleiten, Probleme unterwegs zu beheben und Mitarbeitern jederzeit Support zu bieten - unabhängig davon, wo sie sich aufhalten.

Die nativen mobilen Funktionen gehören zu den mehr als 600 Innovationen des Now Platform Madrid Releases. Die neuen Features unterstützen Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation, indem sie die Produktivität steigern und das mobile Arbeiten über alle IT-, Mitarbeiter- und Kunden-Workflows von ServiceNow verbessern. Diese Workflows nutzen jetzt leistungsstarke, native Anwendungen, darunter das Kernprodukt von ServiceNow, IT Service Management (ITSM), sowie Produkte aus dem Field Service Management.

Neue, native mobile Anwendungen können jetzt schnell und einfach in einer "No-Code"-Umgebung erstellt werden. Anstatt eine Desktop-Umgebung auf Mobilgeräten zu simulieren, bietet die Now Platform mit dem Madrid Release echte Mobile-First-Erfahrungen. Diese vereinfachen herkömmliche Workflows, um zum Beispiel Informationen nachzuschlagen, Vorfälle zu aktualisieren und sogar offline zu arbeiten.

"Everyday Work ist eine neue bahnbrechende mobile App", sagt CJ Desai, Chief Product Officer bei ServiceNow. "Wir machen es einfach und unkompliziert, den Arbeitsalltag mit Mobile-First wirklich mobil zu gestalten. Mit dem Madrid Release der Now Platform können Mitarbeiter aus der IT und dem Kundendienst mit nur einer Berührung wichtige Aufgaben umsetzen. Und das ist erst der Anfang. Wir werden regelmässig neue Mobile-Funktionen für alle Unternehmensbereiche ausrollen, sodass die Nutzung von Smartphones im Arbeitsleben genauso einfach sein wird ...

