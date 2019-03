Weil die Konjunktur lahmt, Risiken lauern und die Banken wacklig bleiben, lockert die EZB ihre Geldpolitik abermals. Banken bekommen neue Sonderkredite - und das Ende des billigen Geldes rückt in weite Ferne.

Die Wirtschaft der Eurozone hängt mehr denn je am Tropf der Europäischen Zentralbank. Deutlicher als erwartet reagiert die EZB auf die sich abschwächende Konjunktur in den 19 Mitgliedstaaten. Drei Monate nach dem Stopp ihres Anleihekaufprogramms haben die obersten Währungshüter neue Geldinjektionen für Geschäftsbanken im Euroraum auf den Weg gebracht. Außerdem hat sich der EZB-Rat von einer Leitzinserhöhung in diesem Jahr verabschiedet.

Beide Schritte sind für sich genommen kein außergewöhnliches Signal, unterstreichen sie doch die nach wie vor bewusst lockere Geldpolitik der EZB. "Doch dass alles so konkret und zusammen kam", findet Christopher Kutt, Leiter Zinsstrategie und Staatsanleihen bei der DZ Bank, "war schon auffallend". EZB-Präsident Mario Draghi sagte, die Zentralbank gebe angesichts eines "beträchtlich gesunkenen" Wachstumstempos weitere Impulse.

Langfristkredite

Sie zielen vor allem auf die Geschäftsbanken. Mittels sogenannter "Targeted Longer-Term Refinancing Operations", im EZB-Sprech schlicht "TLTRO", will die EZB die Kreditvergabe im Euroraum am Laufen halten. Solche Langfristkredite hatte die EZB bereits im Juni 2014 und März 2016 beschlossen.

Dass eine dritte Auflage bevorstehen könnte, hatten zuletzt die Direktoriumsmitglieder Benoît Cœuré und Peter Praet, Letzerer zugleich Chefvolkswirt der EZB, angedeutet. Im Anschluss an die Ratssitzung lieferte Draghi gleich erste Details mit. So können Geschäftsbanken von September 2019 bis März 2021 Kredite mit einer Laufzeit von zwei Jahren bei der EZB abrufen, bislang waren es vier. Die Verzinsung ist variabel, sie ist an den jeweils gültigen Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte gekoppelt.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...