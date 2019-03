Die deutsch-kroatische Schriftstellerin Jagoda Marinic hat fehlende Konsequenzen aus der "MeToo"-Debatte in Deutschland kritisiert. "Wir zerreden das Thema und nehmen das Denken nicht als Anlass zur Handlung", sagte die Schriftstellerin und Leiterin des "Interkulturellen Zentrums" Heidelberg dem "Mannheimer Morgen" (Freitagsausgabe).

Den Internationalen Frauentag hält Marinic für mehr als nur ein symbolisches Datum: "Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass wir diese Politik brauchen, also Momente, die uns an Werte erinnern und Schlaglichter werfen auf Themen." In ihrem neuen Buch "Sheroes" fordert Marinic mit Blick auch auf Männer eine partnerschaftliche Gestaltung der Zukunft: "Für mich ist ein Sheroe ein Mann, der versteht, dass, sich für Frauenrechte einzusetzen, nicht bedeutet, dass er weniger Rechte haben wird, sondern dass er damit Frauen nur hilft, genau so stark wie er in der Welt zu stehen und gemeinsam das zu gestalten, was wir als gesellschaftliches Zusammenleben verstehen. Nicht Frau gegen Mann, sondern: Wir kämpfen gemeinsam für eine bessere Lebenswelt."