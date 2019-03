Manulife und die Football Federation Australia sind nur zwei Beispiele für führende globale Unternehmen, die das CSC Security Center für den Schutz vor DNS-Hijacking nutzen

CSC schließt sich Warnungen der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des U.S. Department of Homeland Security, des UK National Cyber Security Centre und anderer führender Sicherheitsunternehmen einschließlich Cisco Talos, FireEye und Akamai an, um Unternehmen und die Öffentlichkeit auf die aktuellen, weit verbreiteten Hijacking-Angriffe auf das staatlich geförderte Domain Name System (DNS) aufmerksam zu machen. Diese Angriffe richten sich gegen Behörden, Unternehmen, Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter und dienen dem Sammeln sensibler Informationen mittels Umleitung von Webseiten und E-Mails. Wir raten Unternehmen dringend zu erhöhter Wachsamkeit und der Nutzung von Sicherheitsprotokollen, um die Risiken zu minimieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190307005680/de/

CSC Security Center alerts companies to cyber security blind spots not caught by firewalls. (Photo: Business Wire)

"Mit DNS-Angriffen können Kriminelle den Datenverkehr von einer legalen Website auf betrügerische Websites umleiten und somit Kunden und Unternehmen einem hohen Risiko aussetzen", so Mark Flegg, Product Director for Security Services bei CSC. "Die jüngsten Angriffe sind komplex und bösartig. Sie nutzen Schwächen der DNS-Infrastruktur aus, die viele Unternehmen vernachlässigen, sobald sie eingerichtet ist. Wir raten unseren Kunden dringend, die zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Empfehlungen zu nutzen, um ihre digitale Infrastruktur zu schützen."

Als Antwort auf das Risiko des DNS-Hijacking und anderer Arten der Internetkriminalität hat CSC 2018 das CSC Security CenterSM entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Online-Schnittstelle, die mithilfe modernster, firmeneigener Algorithmen Sicherheitslücken in Domain-Namen, DNS und digitalen Zertifikaten aufdeckt, durch die Marken-Assets der Gefahr von DNS-Hijacking, Phishing und Distributed-Denial-of-Service-Angriffen ausgesetzt sind.

"Domain- und DNS-Hijacking sind keine neuen Sicherheitsbedrohungen, und genau deshalb haben wir das CSC Security Center entwickelt. Wir sind stolz, dass Hunderte der weltweit größten Unternehmen das Center nutzen, um die kritischen Online-Elemente zu schützen, die für ihren Geschäftsbetrieb unverzichtbar sind", erklärte CSC Digital Brand Services General Manager Mark Calandra. "Die Raffinesse und die Wirksamkeit der jüngsten Welle der Internetangriffe sind ein Warnsignal, dass eine effektive Verwaltung von Domain-Namen, DNS und digitalen Zertifikaten eine wichtige Komponente eines optimierten Sicherheitskonzepts für jedes Unternehmen mit Online-Präsenz sein muss."

Das CSC Security Center identifiziert proaktiv geschäftskritische Domänen und überwacht sie kontinuierlich, um ihren Schutz zu gewährleisten. Dazu gehören die Sperrung von Domains auf Registry- und Registrar-Ebene, um unbefugte Änderungen zu verhindern, die Überprüfung von Benutzern und Zugriffsebenen auf korrekte Berechtigungen und die Implementierung von DNS-Hosting und digitalen Zertifikaten.

"Das neue CSC Security Center war eine willkommene Überraschung", erklärt Altan Changezi, Lead Infrastructure Architect bei Manulife. "Das Center bietet mir in übersichtlicher Darstellung einen Blick auf die gesamte Konfiguration unserer digitalen Ressourcen bei CSC. Dazu zählen Aspekte wie der aktuelle Status unserer wichtigsten Domänen oder die Zahl der Anwender mit privilegiertem Zugang zu unseren von CSC verwalteten Webportalen. Mit diesem Tool können wir proaktive Entscheidungen treffen, um die Kontrolle über unsere Ressourcen zu behalten und unsere Konten zu schützen."

Die kontinuierliche Identifizierung und Überwachung wichtiger Domänen warnt Unternehmen vor Sicherheitslücken, damit sie schnell Maßnahmen zur Abwehr realer Online-Bedrohungen ergreifen können, welche die Webpräsenz, Kundendaten und wichtige Geschäftsfunktionen beeinträchtigen.

"Das CSC Security Center hat uns gezeigt, wo wir Anbieter konsolidieren, unsere Zugangsberechtigungen und Sicherheitsprotokolle gemäß der Bedeutung der betroffenen Website aktualisieren oder andere Maßnahmen ergreifen müssen", so John Howell, IT Operations Manager der Football Federation Australia. "Die benutzerfreundliche Schnittstelle weist uns auf Elemente hin, die besonderer Aufmerksamkeit oder höherer Sicherheit bedürfen. Ich habe etwas Ähnliches noch nicht gesehen, und die Tatsache, dass ich mit meinem CSC-Ansprechpartner über aufgedeckte Sicherheitslücken sprechen kann und sofort den erforderlichen Schutz erhalte, gibt mir die Gewissheit, dass unsere Daten und Kunden wirklich sicher sind."

CSC Security Center hilft Kunden, ihre Bedrohung durch Internetkriminalität mit einem einzigen Überblick über alle Risikobereiche zu minimieren.

Über CSC

CSC hilft Unternehmen, online zu wachsen. Wir helfen unseren Kunden, ihre wertvollen Marken-Assets zu verwalten, voranzubringen und vor den Bedrohungen in der Online-Welt zu schützen. Führende Unternehmen weltweit wählen uns als zuverlässigen Partner, davon mehr als 65 der Interbrand 100 Best Global Brands. Durch die Nutzung modernster Technologien sorgt Digital Brand Services für außergewöhnliche Ergebnisse über unsere einzigartige Kundenbetreuungsstruktur. Mit unserem fachkundigen Team haben Sie jeden Tag einen persönlichen Ansprechpartner, um sicherzustellen, dass Ihre Marke die Stärke besitzt, um im 21. Jahrhundert zu bestehen. Wir helfen bei der Konsolidierung und Sicherung, Überwachung und Durchsetzung und anschließend bei der Optimierung und Förderung Ihrer Marke, damit Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer digitalen Präsenz ziehen, Ihr digitales geistiges Eigentum schützen und Kosten reduzieren können. CSC ist ein weltweit führender Anbieter von Digital Brand Services für Unternehmen überall auf der Welt. Das in Wilmington, Delaware, ansässige Unternehmen betreibt weitere Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter cscdigitalbrand.services.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190307005680/de/

Contacts:

Laura Crozier

Public Relations Manager, USA

(302) 693-5401 x. 65526

laura.crozier@cscglobal.com

Marie Le Maitre

Global Marketing Manager, EMEA

+44 (0)20 75132324

marie.lemaitre@cscglobal.com

Letitia Thian

Marketing Manager, APAC

+65 6709 0104 x. 80104

letitia.thian@cscglobal.com

CSC News Room