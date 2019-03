Zu den größten Gewinnern im DAX zählt heute die Aktie des größten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia. Dabei gehörte der Titel bereits im frühen Handel zu den Gewinnern. Dank EZB-Chef Mario Draghi konnten die Zugewinne im Handelsverlauf jedoch weiter ausgebaut werden. Insgesamt haussieren, wohl auch dank Draghi, heute die Immobilienaktien in Deutschland, was mittel- bis langfristig noch sehr gefährlich werden könnte. Denn Finanzkrisen werden immer durch Crashs an den Immobilienmärkten ausgelöst. ... (Sascha Huber)

