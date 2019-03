Köln (ots) - Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt am 4. April zu einem Kurzbesuch nach Köln. Der Friedensnobelpreisträger und Amtsvorgänger von Donald Trump wird als Gast des "World Leadership Summit" in der Lanxess-Arena erwartet, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet. Dort wird er sich in einem einstündigen Interview auf der Bühne zu Zukunfts- und Führungsfragen in Politik und Gesellschaft äußern. Die Veranstaltung ist öffentlich, Karten gibt es von diesem Freitag an im Vorverkauf.



"Es ist für uns eine großartige Sache, dass wir Obama als Top-Gast des vierstündigen Programms gewinnen konnten", sagte Alexander Müller, Mitorganisator und Geschäftsführer des Kölner Unternehmens "Gedankentanken", dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Auch Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena, freut sich auf den prominenten Gast: "Dass Obama zu uns kommt, werten wir als Ritterschlag. Damit stehen die Arena und Köln nach der Handball-WM binnen kürzester Zeit erneut im Fokus einer großen Öffentlichkeit". Nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus hatte sich Obama mit Kritik an seinem Nachfolger lange zurückgehalten. Vor den Zwischenwahlen im November griff er Trump jedoch scharf an. Zuletzt konzentrierte sich Obama darauf, seine Stiftung und Präsidentenbibliothek in Chicago aufzubauen. Zudem berät er mögliche Herausforderer der Demokraten, die 2020 gegen Trump antreten wollen.



https://www.ksta.de/koeln/ehemaliger-us-praesident-barack-obama-ko mmt-nach-koeln-32186154



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080