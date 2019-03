HSBC hat ein Portal gestartet, das dritten Zahlungsdienstleistern die Möglichkeit gibt, Produkte und Dienstleistungen für europäische Verbraucher und Unternehmen gemäß den Vorgaben der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) der EU und in Einklang mit den Open Data-Spezifikationen der EU-Behörde für Wettbewerb und Märkte zu entwickeln.

Der Start der PSD2-Entwicklerportals von HSBC unterstützt Banken bei der Erfüllung der Vorgaben der Richtlinie, die darauf abzielt, den Wettbewerb in der europäischen Zahlungsverkehrsbranche zu erhöhen und Kostensenkungen zu erzielen.

Das Entwicklerportal von HSBC ist eine sichere Versuchsumgebung, in der Entwickler Application Programming Interfaces (APIs) für drei Dienste testen können: Kontodaten, Zahlungsanweisungen und Geldmittelbestätigung. Entwickler erhalten Zugang zu Beispieldaten von Zahlungskonten für Privatkunden und Unternehmen im Rahmen von PSD2.

Nadya Hijazi, Global Head von Global Liquidity und Cash Management Digital bei HSBC, dazu: "Wir wollen mit verschiedenen Parteien zusammenarbeiten, um ihre Anwendungen und Kundenangebote mittels eines einfachen und sicheren Zugriffs auf ein breites Spektrum von simulierten Produkten und Dienstleistungen auf unserem PSD2-Entwicklerportal zu entwickeln und zu testen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dritten Zahlungsdienstleistern in ganz Europa, um die Dienste von HSBC zu nutzen und mittels eines eingängigen Entwickler-Ökosystems neue Innovationen für den Markt zu generieren."

Diese Testeinrichtung in einer sicheren Versuchsumgebung bietet Entwicklern die Möglichkeit, zwischen Open Banking Implementation Entity (OBIE) und STET-Standards auszuwählen, um die Berlin Group-Standards in laufenden Arbeiten einzubeziehen.

Der Start des PSD2-Entwicklerportals stellt einen weiteren Schritt hin zur Einführung digitaler Innovationen sowie zu Wettbewerb unter Zahlungsdiensten bei einem hohen Sicherheitsniveau dar. Es wird erwartet, dass die Änderungen zu einer größeren Auswahl für Kunden und zu einem größeren Kundenvertrauen bei der Nutzung von Kontodaten- und Zahlungsanweisungsdiensten führen werden, wenn einem Austausch ihrer Finanzdaten zugestimmt wird.

Link zu dem Portal: https://developer.hsbc.com

