Sowohl an Speisekartoffeln als auch Saatkartoffeln wurden aus der Ernte 2018 aus den Niederlanden weniger an Ziele in Afrika und Asien exportiert. Der Exportstand für Saatkartoffeln betrug Ende Januar 364.000 Tonnen, rund 70.000 Tonnen weniger als letztes Jahr in dem gleichen Zeitraum. Bildquelle: Shutterstock.com Das ergibt sich aus den Exportzahlen der Niederländischen...

