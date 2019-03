Das Unternehmen wurde für seine einzigartige Architektur und seinen schnellen Onboarding-Prozess ausgezeichnet

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es von IDC MarketScape als Marktführer ausgezeichnet wurde: Weltweite Anbieterbewertung für DDoS Prevention Solutions 2019 (doc US43699318, März 2019), neben neun weiteren Anbietern. IDC MarketScape würdigte Cloudflare für seine Stärken, darunter den schnellen Onboarding-Prozess, die einzigartige Architektur, flexible Preisoptionen sowie den ungebremsten und ständig verfügbaren DDoS-Schutz.

Laut Bericht "lobte das Kundenfeedback Cloudflare für seinen Kundensupport und die Kunden waren froh, dass die Unterstützung von der Serviceimplementierung bis zum Ende vorhanden war und sie auch weiterhin bei jedem Schritt begleitet wurden. Kunden bezeichneten Cloudflare als einen ‚preiswerten' Service zur DDoS-Prävention."

Der Bericht stellte weiterhin fest: "Die Architektur von Cloudflare bietet eine einheitliche Sicht auf Angriffe über einen integrierten Netzwerkstack, DNS und Anwendung. Da die Lösung keine Hardwarekomponente enthält, kann Cloudflare eine kostengünstige und dennoch hochwertige Lösung anbieten, die weder aus Hardwarekosten im Vorfeld noch aus der Notwendigkeit eines OEM/Drittherstellers besteht."

"Bei Cloudflare konzentrieren wir uns darauf, einen Beitrag zu einem besseren Internet zu leisten und ein großer Teil davon besteht darin, einen beispiellosen Schutz vor DDoS-Angriffen aller Art zu bieten", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Von IDC MarketScape als führend anerkannt zu werden, ist ein Zeichen dafür, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und das Internet für die Nutzer überall besser machen."

Cloudflare baut sein Netzwerk weiter aus, das nun mehr als 165 Standorte in 76 Ländern umfasst. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im September 2017 ungehinderte Eindämmung aller DDoS-Angriffe angeboten hat.

Weitere Informationen finden Sie in einem Auszug aus dem IDC-MarketScape: Weltweite Anbieterbewertung für DDoS Prevention Solutions 2019 hier.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITC-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Die eingesetzte Untersuchungsmethode umfasst eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heutzutage unterhält das Unternehmen eines der größten Netzwerke, das über 10 Billionen Anfragen pro Monat betreibt, was fast 10 Prozent aller Internet-Anfragen ausmacht. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Seite immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom World Economic Forum als Technologie-Pionier anerkannt, vom Wall Street Journal in zwei aufeinander folgenden Jahren zum innovativsten Netzwerk- und Technologie-Unternehmen ernannt und von Fast Company unter den 50 innovativsten Unternehmen weltweit platziert. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), London, München, Peking, Singapur und Sydney.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190307005942/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com