Das im italienischen Cellatica angesiedelte Unternehmen Olimpia Splendid wurde 1956 mit dem Ziel gegründet, innovative, effiziente und umweltverträgliche Produkte im unverwechselbaren "Made in Italy" Design zu entwickeln. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, ganzjährig die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. "Comfort at Home" ist das Ergebnis. Eine ausgeprägte Exportausrichtung und eine starke Verwurzelung im Ursprungsgebiet haben den Wachstumskurs von Olimpia Splendid forciert und dienen auch in Hinblick auf die Zukunft als maßgebliches Wertegerüst. Dank kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Fähigkeit, Design mit fortschrittlichen technologischen Lösungen zu koppeln, gelang es dem Unternehmen exklusive Produkte wie die auf der ISH ausgestellten Neuheiten zu realisieren.

UNICO PRO und Bi2 Gebläsekonvektoren

Unternehmen präsentiert dem internationalen Fachpublikum offiziell "UNICO PRO", ein unter der Verantwortung von Matteo Thun & Antonio Rodriguez entstandenes ...

