Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ANN: Vonovia SE am 7.3. 3,91%, Volumen 152% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 7.3. 1,91%, Volumen 124% normaler Tage , RWE: RWE am 7.3. 1,31%, Volumen 78% normaler Tage , 1COV: Covestro am 7.3. -4,43%, Volumen 190% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 7.3. -3,41%, Volumen 136% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 7.3. -5,13%, Volumen 153% normaler Tage , DAX: -0,60% Aktie Symbol SK Perf. Vonovia SE ANN 44.370 3.91% Beiersdorf BEI 86.420 1.91% RWE RWE 21.590 1.31% ThyssenKrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...