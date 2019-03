Moneycab: Herr Graf, über das Banking und eine Ausbildung an der Tourismusfachschule sind Sie bei Boa Lingua gelandet und dort bis zum CEO aufgestiegen. Wie viel von dieser Karriere war geplant, wie viel dem Zufall geschuldet und was soll als nächstes kommen?

Christian Graf: Meine Treiber sind Neugier, Lebensfreude und Dankbarkeit für das was wir haben. So ging ich mit Neugierde und Freude an meine Herausforderungen heran und bin dankbar, heute hier stehen zu können. Glück ist, wenn Vorbereitung auf eine Chance trifft. Ersteres kann man beeinflussen - Letzteres nicht. Mein beruflicher Fokus gilt ganz Boa Lingua. Wir haben ein tolles, langjähriges Team und zusammen noch viel vor!

Boa Lingua agiert als Vermittlerin auch von ausgefallenen Sprachaufenthalten auf der ganzen Welt. Welches sind die Wachstumsmärkte, wo investieren Sie aktuell und in den kommenden Jahren die meisten Ressourcen?

Nach wie vor am meisten nachgefragt werden England, USA und Frankreich. Potential sehen wir bei den Business-Sprachtrainings. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung mit Executive Sprachschulen im Ausland. Durch unsere Partner sind wir in der Wirtschaft bestens vernetzt und stimmen unsere Sprachtrainings genau auf die Bedürfnisse der Geschäftsleute ab.

Ein weiterer Wachstumsmarkt sind Kinder und Jugendliche: Ferienkurse von frei wählbarer Dauer (in der Regel 1-4 Wochen) im rundum Sorglospaket mit 24h-Betreuung und Unterhaltung. Die Kinder lieben es - die Eltern auch! Unser grösstes Kapital sind jedoch die Mitarbeiter: Langjährige Experten mit grosser Erfahrung in zehn Filialen.

Kunden haben bei Buchungen bei Ihnen dieselben Preise wie wenn sie es direkt bei den Anbietern buchen würden. Wo liegt der Mehrwert von Boa Lingua im Internet- und Online-Buchungs-Zeitalter und wie finanzieren Sie ihre Beratungsleistungen?

Die unabhängige, persönliche Beratung mit erfahrenen Experten macht den Unterschied. Bei uns bezahlen Sie genau den gleichen Preis, den Sie auch bei der Sprachschule direkt zahlen würden. Wir machen aber den Dschungel aus Angeboten vergleichbar. Auf boalingua.ch finden Sie alles was Sie zum Buchen brauchen: Informationen, Offerten, Meinungen etc. Etwas kann online aber (noch) nicht abgebildet werden: die Erfahrung. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal durch eine fremde Stadt zu gehen? Ist das wirklich der beste Kurs für meine individuellen Bedürfnisse? Ein rund einstündiges persönliches Gespräch in einer unserer zehn Filialen bietet Ihnen genau diese Erfahrung. Massgeschneidert und kostenlos. Für diese Qualität entrichten uns die Schulen eine Gebühr.

Welche Art des Lernens zeitigt die besten und schnellsten Resultate, wenn es um das Erlernen von Sprachen geht und wie fliessen diese Erkenntnisse in Ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...