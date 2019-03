Leipzig (ots) -



Sperrfrist: 08.03.2019 05:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



30 Jahre nach dem Mauerfall sind Ostdeutsche in den bundesdeutschen Spitzenämtern weiterhin stark unterrepräsentiert. Allerdings befinden sich unter den Ostdeutschen, die es in Führungspositionen geschafft haben, überproportional viele Frauen. Das hat eine Erhebung von MDR und RBB im Zusammenhang mit dem dreiteiligen Dokumentations-Projekt "Ostfrauen" ergeben.



Demnach sind von den vier Ostdeutschen in Vorständen von Dax-Unternehmen drei Frauen. Das ist ein Anteil von 75 Prozent. Unter den Westdeutschen in vergleichbaren Positionen sind Frauen lediglich mit 10 Prozent vertreten. Auch bei den Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, IHK-Präsidien sowie den jeweils 100 größten Unternehmen sind ostdeutsche Frauen anteilig stärker vertreten als ihre Mitbewerberinnen aus dem Westen. Während an der Spitze der 100 größten Unternehmen Westdeutschlands nur in 2 Prozent der Fälle Frauen stehen, liegt der Frauenanteil an der Spitze der 100 größten ostdeutschen Unternehmen bei immerhin 9 Prozent.



Methodisch zählt die Erhebung jene Personen als "Ostdeutsche", die vor 1990 in der DDR geboren und aufgewachsen sind oder, wenn nicht in der DDR geboren, dort bis 1990 den größeren Teil ihres Lebens verbracht haben. Auch jüngere Menschen, die bis zum Erreichen des Erwachsenenalters den überwiegenden Teil ihres Lebens in Ostdeutschland verbracht haben, gelten als "ostdeutsch".



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Redaktion Osteuropa Dokumentationen, Silke Heinz, Telefon 0341/300-4771