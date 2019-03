Aktien des US-Technologiekonzerns Micron fielen im Zeitraum von Juni bis Ende Dezember letzten Jahres durch einen klaren Aufwärtstrend auf und gaben in der Summe 56 Prozent nach. Erst im Bereich von 28,39 US-Dollar gelang eine V-förmige Stabilisierung, anschließend wurde ein Aufwärtstrend bis an 43,99 US-Dollar bis Ende Februar aufgestellt. An dieser Stelle stieß die Aktie auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 und drehte anschließend in eine kurzfristige Korrektur ab. Diese reichte bis auf das 61,8 % Fibonacci-Retrecement sowie die Unterstützung von 37,36 US-Dollar abwärts und präsentiert sich aktuell als dreiwelliges Korrekturmuster. Sollten an dieser Stelle ein Doppelboden und eine nachhaltige Trendwende gelingen, könnte dies ein Sprungbrett für weitere Kursgewinne weit über die bisherigen Jahreshochs werden. Eine fünfwellige Welle besäße hingegen Impulscharakter und würde womöglich zurück ...

