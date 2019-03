The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043567 UNICR.BK AUS. 15-19 FLR88 BD00 BON USD N

CA 2B9A XFRA AU3CB0228146 MUFG BANK (SYD.) 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0026647 MUFG BANK (SYD.) 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA I0DB XFRA DE000A1KRJD4 ING-DIBA AG HPF 12/19 BD00 BON EUR N

CA CFY1 XFRA DE000A2G8WX5 CARBO FUNDING AG 18/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ER37 DEKA IHS MTN S 7452 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HKV3 DZ BANK IS.E.6074 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PZ9 HSH NORDBANK ZSK 1 14/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB0C96 DEKABANK DGZ IHS.869 STZ BD01 BON EUR N

CA NR9T XFRA DE000NRW10D9 LAND NRW SCHATZ07R782 BD01 BON EUR N

CA MSRA XFRA FI4000085550 METSAE BOARD 14-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZANBDT010C6 ANZ BK NEW ZEALD 2019 BD01 BON NZD N

CA XFRA XS1041789105 A.N.Z. BKG GRP 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US20271RAF73 COMMW.BK(NY) 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USP32506AC43 CRED.REAL S.A.B.14/19REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0863439161 FED.GRID.FIN. 12/19 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1044809181 NED.WATERSCH. 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA BBTH XFRA XS1203851941 B.A.T. INTL FIN. 15/19MTN BD02 BON EUR N

CA PL9A XFRA BMG5713E1093 SILK ROAD LOG.HLDG.HD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA FF94 XFRA LU0207947044 FPM FDS-STOCK.GE.S./M.C C FD00 EQU EUR N