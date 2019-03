Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Frauentages" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Arbeitsmarkt bleibt die Hauptstütze für die Konjunktur in den USA. Für Februar rechnen die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte mit einem Beschäftigungszuwachs von 180.000 Jobs, nachdem es im Januar schon ein überraschend starkes Plus von 304.000 Stellen gegeben hatte. Der enge Arbeitsmarkt scheint auch zunehmend die Löhne anzuschieben, die Experten erwarten eine Steigerung um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Vorjahresrate würde damit auf 3,4 Prozent steigen, schreiben die Volkswirte der Commerzbank. Das wäre der höchste Wert seit zehn Jahren. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang von 4,0 auf 3,9 Prozent vorhergesagt. In den vergangenen sechs Monaten wurden durchschnittlich gut 230.000 Stellen pro Monat zusätzlich geschaffen. "An diesen hohen Durchschnittswert wird der Monat Februar vermutlich nicht ganz anknüpfen können", erwarten die Ökonomen der Dekabank, die ein Stellenplus von 180.000 prognostizieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/MVV Energie AG, HV

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +304.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,11% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar (ursprünglich 20.2.2019) Baubeginne PROGNOSE: +9,5% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2021 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Gesamtvolumen von 3 bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.748,80 -0,23 Nikkei-225 21.025,56 -2,01 Schanghai-Composite 3.010,78 -3,08 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.517,80 -0,60 DAX-Future 11.495,00 -0,67 XDAX 11.496,43 -0,67 MDAX 24.440,48 -1,02 TecDAX 2.624,87 -0,70 EuroStoxx50 3.308,85 -0,48 Stoxx50 3.052,38 -0,17 Dow-Jones 25.473,23 -0,78 S&P-500-Index 2.748,93 -0,81 Nasdaq-Comp. 7.421,46 -1,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,52 +89

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wachstumsängste dürften Europas Börsen auch zur Eröffnung am Freitag belasten. Die Serie negativer Nachrichten setzt sich zum Wochenschluss mit chinesischen Exportdaten fort, die massiv unter den Erwartungen ausgefallen sind. Mit den Exporten ging es im Februar um 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach unten, erwartet worden war lediglich ein Minus von 6 Prozent. Am Vortag hatte die EZB die Wachstumsprognosen für die Eurozone kräftig nach unten revidiert und die ohnehin bereits bestehenden Sorgen der Anleger noch verstärkt.

Rückblick: Zunehmende Wachstumssorgen haben die Börsen belastet. Zwar hat die EZB den Ausblick verändert und neue Langfristtender angekündigt. Zugleich hat sie aber auch die Wachstumsprognosen für die Eurozone kräftig gesenkt. Im Handel hieß es, dass die neuen Prognosen die ohnehin schon bestehenden Wachstumsängste noch verstärkt und eine gute Gelegenheit für Gewinnmitnahmen dargestellt hätten. Erst am Vortag hatte die OECD ihre Wachstumsprognose für die Eurozone gesenkt. Einer der Tagesverlierer waren die konjunktursensiblen Rohstoffwerte mit Abgaben von 2,2 Prozent, der Bankensektor verlor 1,9 Prozent. Die Ankündigung neuer TLTRO stützte nicht - vielmehr schienen die Anleger besorgt, dass die wirtschaftlichen Probleme den Bankensektor vor neue Herausforderungen stellen könnten. Der Autosektor verlor weitere 2,2 Prozent. Zum einen drückte die US-Drohung für mögliche Strafzölle, zum anderen die globale Konjunktur-Abschwächung. Zulieferer Schaeffler hatte dazu passend am Vortag einen düsteren Ausblick geliefert: Valeo fielen um weitere 3,8 Prozent, Faurecia um 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Mit der Sorge um einen schärfen Wirtschaftsabschwung gaben Deutsche Bank 5,1 Prozent und Commerzbank 4,9 Prozent ab. Die Stimmung für den Autosektor blieb schlecht. Schaeffler verloren weitere 2,6 Prozent, Daimler 3,4 Prozent, BMW 1,9 Prozent und VW 1,5 Prozent. Knorr-Bremse reagierten mit nur 1,3 Prozent Minus auf ordentliche Geschäftszahlen. Axel Springer brachen nach einem enttäuschenden Ausblick um 6,7 Prozent ein. Deutsche Post gewannen dagegen 1,3 Prozent. Vor allem der Ausblick gefiel. Vonovia schafften nach soliden Geschäftszahlen sogar ein Plus von 3,9 Prozent. Die defensive Aktie der Deutschen Telekom legte um 1,3 Prozent zu. Auch Versorgerwerte waren gesucht: RWE stiegen um 1,3 Prozent und Eon um 1 Prozent. Unter den Erwartungen lagen dagegen die Geschäftszahlen von Merck KGaA. Jedoch sei der Ausblick in Ordnung, die Aktie ging praktisch unverändert aus dem Handel. Hugo Boss verloren 6,5 Prozent nach durchwachsenen Zahlen. Laut der UBS zeichnet sich eine Verlangsamung des Margenzuwachses ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe wenig Bewegung und Umsatz gegeben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Morphosys hätten nicht auf die Meldung zu einer klinischen Studie reagiert.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Wall Street ist am Donnerstag den vierten Tag in Folge nach unten gelaufen. Auslöser für die eingetrübte Stimmung waren von der EZB gesenkte Wachstumsprognosen.Kroger brachen um 10 Prozent ein. Die Gesellschaft verfehlte die Gewinnerwartungen des Marktes im abgelaufenen Quartal, auch die Erlösentwicklung enttäuschte. Guidewire Software legten um 4,3 Prozent zu. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen sowohl die internen wie auch die Marktprognosen. Rosetta Stone haussierten um gut 29 Prozent. Der Anbieter von Sprachlernsoftware hatte einen Verlust im Quartal ausgewiesen, der nur etwa halb so hoch ausfiel wie von Analysten befürchtet. Die Aktie der Buchhandelskette Barnes & Noble stürzte um 12,6 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr einen kleineren Gewinn als bisher gedacht. Am Rentenmarkt wurde angesichts der trüben Konjunkturaussichten - zumindest in Europa - und mit der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen gekauft. Im Gegenzug zu steigenden Notierungen sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um weitere 4,5 Basispunkte auf 2,64 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.37 Uhr EUR/USD 1,1206 +0,1% 1,1192 1,1220 EUR/JPY 124,38 -0,4% 124,91 125,26 EUR/CHF 1,1312 -0,1% 1,1318 1,1325 EUR/GBR 0,8558 +0,0% 0,8556 0,8569 USD/JPY 111,01 -0,5% 111,62 111,64 GBP/USD 1,3092 +0,1% 1,3081 1,3093 Bitcoin BTC/USD 3.897,43 0,91 3.862,25 3.869,92

Am Devisenmarkt gaben die EZB-Tauben die Richtung vor. Der Euro stürzte von Wechselkursen um 1,1310 Dollar auf unter 1,12 und notierte damit so tief wie seit Juni 2017. Das Tagesminus belief sich auf über 1 Prozent. Im späten Geschäft notierte der Euro bei 1,1183 Dollar. Der ICE-Dollarindex stieg im Gegenzug um 0,5 Prozent. In Asien notiert die Gemeinschaftswährung um die Marke von 1,12 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,35 56,66 -0,5% -0,31 +22,3% Brent/ICE 65,87 66,30 -0,6% -0,43 +20,5%

Öl verteuerte sich dagegen - trotz Dollarstärke: US-Leichtöl der Sorte WTI legte zum Settlement um 0,8 Prozent auf 56,66 Dollar je Fass zu, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,2 Prozent auf 66,13 Dollar. Nach dem Fokus auf dem Lageraufbau in den USA verschiebe sich die Aufmerksamkeit am Markt wieder Richtung Förderpolitik des Erdölkartells Opec, hieß es. Anleger spekulierten auf einen ausbalancierten Markt im laufenden Jahr angesichts der beschlossenen Fördersenkungen der Opec. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise mit den wieder aufgeflammten Wachstumssorgen dagegen deutlicher nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,87 1.285,78 +0,6% +7,09 +0,8% Silber (Spot) 15,11 15,04 +0,4% +0,07 -2,5% Platin (Spot) 816,29 815,00 +0,2% +1,29 +2,5% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,4% -0,01 +10,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.