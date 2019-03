Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 84 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei von den hohen Kursverlusten der Aktie nach den Zahlen und dem Ausblick überrascht gewesen, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er halte die Prognose des Modekonzerns für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr für erreichbar. Das Gewinnziel sei nicht von niedrigeren Ausgaben für die Restrukturierung abhängig, sondern "sauber"./bek/zb

