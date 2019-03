Auch Brüssel will bei Übernahmen deutscher Unternehmen durch ausländische Investoren wie aus China oder den USA mitreden. Ein Experte für Investitionskontrollen erklärt die Folgen.

WirtschaftsWoche: Herr Bonhage, sie beraten bei Großprojekten in Energie, Verteidigung, Verkehr, Infrastruktur, Finanzen und Gesundheit. Die EU will künftig mitbestimmen, ob Investoren aus China oder den USA deutsche Unternehmen aus diesen Schlüsselbranchen kaufen dürfen. Zieht die EU diesen Bereich an sich?Jan Bonhage: Die Europäische Union hat die gemeinsame Initiative von Deutschland, Frankreich und Italien für einen EU-Rahmen für nationale Investitionsprüfverfahren aufgenommen. Die Verfahrens- und Entscheidungshoheit liegt weiterhin beim Mitgliedstaat, in Deutschland beim Bundeswirtschaftsministerium. Die EU will aber den bislang eher bilateralen und informellen Austausch in Sicherheitsbelangen durch einen neuen Kooperationsmechanismus der Mitgliedstaaten und der EU formalisieren und - als Ausdruck der gemeinsamen Handelspolitik - einheitliche Mindeststandards für die Prüfverfahren festlegen.

Was ist Auslöser der Regelung?Die neue EU-Verordnung wird ab Herbst 2020 gelten und reagiert insbesondere auf Industrie- und Investitionsstrategien in China und anderen Teilen der Welt, einschließlich staatlich kontrollierter Unternehmen, die in Mitgliedstaaten der EU Übernahmen planen. Dahinter steht die Sorge, dass Staaten und ihnen nahestehende Akteure außerhalb der EU über Unternehmenskäufe kritische Infrastrukturen, Technologien oder Ressourcen oder sensible Daten kontrollieren und dadurch die öffentliche Sicherheit in Europa gefährden könnten.

Deutschland hat aus dem gleichen Grund schon die Kontrollen von Übernahmen vor allem aus China verschärft. Sind die EU-Regeln noch strenger?Der EU-Rahmen für nationale Investitions-Screenings geht in die gleiche Richtung. Die Prüfung von Übernahmen bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...