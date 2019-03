Der Dammbruch an einer Vale-Mine bringt deutsche Autobauer in Bedrängnis. Teile des von VW, Daimler und BMW verarbeiteten Stahls stammen aus brasilianischen Minen. Die Bundesregierung nimmt die Autobauer in die Pflicht.

Der Dammbruch an einer brasilianischen Eisenerzmine des Vale-Konzerns, bei dem vermutlich über 300 Menschen getötet wurden, bringt die deutsche Autoindustrie in Bedrängnis. Weil große Teile des von Volkswagen, Daimler und BMW verarbeiteten Stahls aus brasilianischen Minen stammen, sieht die Bundesregierung die Autobauer in der Verantwortung.

"Jeder Autohersteller sollte wissen, unter welchen Bedingungen sein Stahl produziert wird?", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der WirtschaftsWoche. "Die Bundesregierung überprüft jetzt, wie die größeren Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500 Mitarbeitern ?ihrer Sorgfaltspflicht in den Lieferketten nachkommen. Sollten wir feststellen, dass Freiwilligkeit nicht zum Ziel führt, werden wir das gesetzlich regeln." Dies, so Müller, sei als "letzter ...

