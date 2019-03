Sixt hat die Digitalisierung seines Geschäfts vorangetrieben und will mit der neuen Mobilitätsplattform "ONE" durchstarten. Noch sind Aktivitäten und Erträge in Sachen Autovermietung ohne Schalter, Carsharing und Fahrdienstbuchungen überschaubar. Doch die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Roll-out sind geschaffen. Das Potenzial im Mobilitätsgeschäft ist enorm und eröffnet dem Konzern massive Chancen. Sixt hat das Potenzial, ähnlich wie bei der Autovermietung vor vielen Jahren auch hier wieder vorne Weg zu fahren und seine Plattform im Markt zu etablieren, bevor potenzielle Wettbewerber an den Start gehen.

