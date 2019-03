Morphosys hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss ein Update zu den laufenden klinischen Studien L-MIND und B-MIND mit dem Fc-wirkverstärkten, gegen CD19 gerichteten Antikörper MOR208 bekannt. In den Studien wird MOR208 bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r DLBCL) erprobt, die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation in Betracht kommen, so Morphosys.

