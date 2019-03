Der gestrige Tag brachte keine Neuemissionen auf dem EUR denominierten Primärmarkt. So dürfte auch der Primärmarkt auf die Entscheidungen bzw. Ausführungen der EZB gewartet haben. Die Ankündigung eines weiteren TLTRO Programms führte bei Anleihen aus den Peripherieländern vermehrt zu Spread- und Renditeeinengungen. Auf CDS-Basis waren nur kurzfristig Einengungen im Tagesvergleich zu beobachten (ca. 3 BP) und so schloss der iTraxx Europe Senior Financial Index nahezu unverändert bei 75,7 BP. Ein ähnliches Bild war beim iTraxx Subordinated Financial Index zu beobachten, der nach kurzfristigen Einengungen (ca. 5 BP) unverändert bei 153,9 BP schloss. Abertis startet am Montag mit der Roadshow für eine EUR denominierte Senior Unsecured Multi-Tranche Emission ....

