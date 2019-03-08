BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 76 (75) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT COVESTRO AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 58 (57) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 18 (19) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NANOGATE AUF 37,50 (40,00) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VA-Q-TEC AUF 7,00 (7,50) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 14,30 (16,60) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 10 (11) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT COVESTRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 52 (72) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 86 (87) EUR - 'NEUTRAL'KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR DRÄGERWERK AUF 43 (44) EUR - 'REDUCE'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...