AIR FRANCE-KLM KONZERN FEBRUAR 7,034 MIO; +4,1% VJ - AUSLASTUNG 87,1%; +0,2 PP ROCHE: EU-KOMMISSION GENEHMIGT TECENTRIQ-KOMBINATION MIT AVASTIN BEI LUNGENKREBS BAYER REICHT ZULASSUNGSANTRAG FÜR DAROLUTAMID IN EUROPA EIN CBK / DBK Chefs der Commerzbank und Deutsche Bank , sprechen wieder über mögliche Fusion, Focus CON Teilbörsengang des Antriebsgeschäfts: "Wir bereiten uns für einen möglichen Teilbörsengang im H2 vor" (BöZ) DTE US-Behörde setzt Prüfungsfrist für Fusion von T-Mobile US und Sprint aus - Fusion verzögert sich damit weiter EOAN EU-Wettbewerbshüter fürchten bei Eon-Innogy -Deal Preiserhöhungen VOW3 Volkswagen -Chef Herbert Diess will zusätzliche 5000 Stellen in der Verwaltung der Kernmarke VW streichen, HB, S. 44-51 ...

