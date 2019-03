flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex fuhr am EZB-Donnerstag etwas Achterbahn. ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex fuhr am EZB-Donnerstag etwas Achterbahn. Eine EZB-Schützenhilfe mit weiter billigem Geld und neuen Refinanzierungsprogrammen (TLTROs) konnte den DAX dennoch nicht nachhaltig stabilisieren und so fiel der Index bis zum Xetra-Schluss um 0,60 Prozent auf 11.517,80 Punkte zurück. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,81 Mrd. Euro. Auch an der restlichen europäischen Börsenplätzen wiesen deren jeweilige Leitindizes Kursverluste auf. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,48 Prozent bei 3.308,85 Zählern. Den höchsten Tagesverlust hatte jedoch der Züricher SMI zu verbuchen, der um 0,84 Prozent auf 9.324,58 Punkte nachgab. Am Donnerstag legten Deutsche Post, Merck KGaA, Vonovia und Continental ihre Jahreszahlen vor. Der Immobilienkonzern Vonovia erzielte Mieteinnahmen von 1,89 Mrd. Euro und ein EBITDA von 1,53 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis wurde mit 1,07 Mrd. Euro testiert. Die Dividende wird auf 1,44 je Anteilsschein erhöht. Der Pharmakonzern Merck KGaA hingegen enttäuschte und wies gegenüber den Prognosen der Analysten nicht einen Nettogewinn von 3,93 Mrd. Euro, sondern nur 3,37 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 14,84 Mrd. Euro aus. Das EBITDA wurde mit 3,8 Mrd. Euro angegeben. Auch die Deutsche Post bleib leicht unterhalb der Erwartungen zurück und publizierte ein EBIT in Höhe von 3,162 Mrd. einen Nettogewinn von 2,075 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 61,555 Mrd. Euro. Der vierte DAX-Wert im Bunde - die Continental AG - veröffentlichte einen Umsatz von 44,4 Mrd. Euro und ein Nettoergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Dividende für 2018 wird um 0,25 Euro auf 4,75 Euro angehoben. Im Zentrum stand am Donnerstag jedoch die EZB. Der Leitzins blieb unverändert bei 0,00 Prozent, der Einlagensatz bei einem Minus von 0,40 und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent. Die EZB hat eine neue TLTRO-Runde für den September angekündigt. An der Wall Street schlossen die drei US-Leitindizes durchweg mit stärkeren Kursverlusten.

Am Freitag steht bereits vorbörslich der deutsche Auftragseingang der Industrie für den Monat Januar und um 08:45 Uhr die französische Handels- und Leistungsbilanz für den Januar, sowie die französische Industrieproduktion für den Januar zur Veröffentlichung an. Ebenso werden um 09:00 Uhr und um 10:00 Uhr die spanische und italienische Industrieproduktion für den Januar ausgewiesen. Aus den USA werden am Nachmittag die Baubeginne und Baugenehmigungen für den Januar und auch die Arbeitsmarktdaten für den Februar zeitgleich um 14:30 Uhr publiziert. Gegen Abend stehen dann noch um 19:00 Uhr die Baker-Hughes-Daten mit der Anzahl der aktiven Ölförderplattformen und um 21:30 Uhr der CoT-Bericht der CFTC zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite berichten die US-Konzerne Navistar, Big Lots und Vail Resorts von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes gingen mit hohen Kursverlusten ins Wochenende. Der japanische Nikkei225 verlor mit über 2 Prozent. Die festlandchinesischen Indizes sanken sogar noch stärker. Auch die US-Futures wiesen durchweg Kursverluste auf. Chinas Handelsdaten wurden schwächer als erwartet veröffentlicht und rissen die somit die Märkte in die Verlustzone. Die ersten DAX-Indikationen lagen 11.445 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am EZB-Donnerstag mit einem Minus von 0,60 Prozent bei 11.517,80 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten, wären die nächsten mittelfristigen Auf- und Abwärtssequenzen näher zu identifizieren. Die Widerstände lägen bei den Marken von 11.677 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.006/12.210 und 12.540 Punkten. Die Unterstützungen wären bei 11.347/11.143/10.979 und 10.814 Punkten in Betracht zu ziehen. Die noch offenstehende Kurslücke vom Hoch des 28. Februar 2019 von 11.524,99 Punkten bis zum Tief des 01. März 2019 bei 11.583,08 Punkten ist nun geschlossen.

