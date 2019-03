Bubendorf - Das Biochemie-Unternehmen Bachem hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Damit konnten im zweiten Semester die Umsatz- und Gewinneinbussen aus der ersten Jahreshälfte mehr als wettgemacht werden.

Bachem setzte im vergangenen Geschäftsjahr 282,5 Millionen Franken um, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In der ersten Jahreshälfte hatte Bachem einen Einbruch erlitten, da sich einige Kundenprojekte verzögert hatten. Bachem hatte aber in Aussicht gestellt, dass dafür das zweite Semester umso stärker ausfallen sollte.

Dividende auf Vorjahreshöhe

Vom Umsatz blieben 19,4 Prozent als Betriebsgewinn auf Stufe EBIT übrig. Dieser kletterte entsprechend um 8,3 Prozent auf 54,8 Millionen Franken. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 46,6 Millionen Franken, knapp 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,75 Franken erhalten, das ist gleich viel wie im Vorjahr.

Bachem beliefert die Pharma- und Biotechnologiebranche mit Peptid-basierten Wirkstoffen. Peptide sind Ketten von bis zu rund 100 Aminosäuren. Längere Ketten werden als Proteine bezeichnet. Die kürzeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...