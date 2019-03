Viele weibliche Führungskräfte bleiben früher oder später auf der Karriereleiter stehen. Schuld daran ist nicht selten ihr eigenes Verhalten. Das Buch «How women rise» nennt die Stolpersteine, die Frauen erkennen müssen. Nicole Heimann und ihr Team helfen, diese aus dem Weg zu räumen - und so die weibliche Führungseffizienz massgeblich zu steigern.

Von Nicole Heimann, Nicole Heimann & Partners AG

Der Anteil weltweiter Firmen mit mindestens einem weiblichen Vorstand ist lange Zeit kontinuierlich gewachsen. Seit zwei Jahren aber stagniert diese Entwicklung, so das Ergebnis des «Global Board Diversity Trackers 2018» der Schweizer Personalberatung Egon Zehnder. Ein Umstand, der zu denken gibt.

Obwohl die Vorteile von Diversität - allen voran Innovation und Wachstum - hinlänglich bekannt sind, stellen Frauen in höheren Positionen nach wie vor eine Minderheit dar. (siehe auch Beitrag zum Frauentag 2018)

Was denkt «Mann» über mich?

Da Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind, bewegen sie sich in einer von Männern geprägten Welt. Ob sie in dieser erfolgreich sind oder nicht, hängt häufig von der Wahrnehmung ihres männlichen Umfelds ab. Umso wichtiger ist es, dass Frauen ein Gefühl für eben diese männliche Wahrnehmung entwickeln und für sich nutzen.

Natürlich ist es für die erfolgreiche Transformation von Unternehmen mindestens genauso wichtig, dass sich auch Männer ihres Verhaltens bewusst werden und sich weiterentwickeln. An dieser Stelle soll es aber darum gehen, was erfolgreiche Frauen tun können, ihren Einfluss zu vergrössern.

«How women rise»

Aus diesem Grund möchten wir anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauentags auf das Buch «How women rise» eingehen. In ihm berichten Marshall Goldsmith und Sally Helgesen davon, dass Frauen ab einem gewissen Level in eine Stagnation geraten. In dieser kämpfen sie gegen Widerstände, die ein Weiterkommen in Hierarchie oder Funktion verhindern. Grund dafür ist gemäss Goldsmith und Helgesen, dass bisherige Strategien, Muster und Eigenschaften ausgedient haben. Um weiterzukommen, müssen Frauen diese überdenken und loslassen. Erst so gelangen sie zu Reife, Bewusstsein und schlussendlich Authentizität - Grundlagen einer souveränen und erfolgreichen Führungsarbeit.

Was sind die stärksten «Schwächen»?

In diesem Zusammenhang führen die Autoren zwölf Gewohnheiten von Frauen auf, die ihrer Karriere massgeblich im Wege stehen.

Weibliche Führungskräfte…

halten sich zurück, eigene Erfolge anzuerkennen. erwarten, dass andere ihre Leistung sehen und anerkennen. überbewerten die Expertise. bauen Beziehungen auf, aber nutzen sie nicht gezielt für ihre Karriere. verpassen es, Allianzen zu schmieden. fokussieren sich mehr auf den Job als auf ihre Karriere. streben Perfektion an und wollen ständig beweisen, dass sie in allem gut sind. wollen allen gefallen ...

