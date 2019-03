Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE von 535 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erneuerte Fokus des Sportartikel- und Bekleidungsherstellers auf den Sport stütze weiter die Attraktivität der Marke, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung sei nicht anspruchsvoll./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 18:98 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0051 2019-03-08/08:41